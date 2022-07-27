Ошибка в Windows 10 «ломает» USB-принтеры

В операционной системе Windows 10 обнаружен баг, вызывающий ошибку в работе принтеров, которые подключаются через USB. Об этом сообщает портал PC World, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые пользователи столкнулись с тем, что система показывает дубликаты подключенных к ней принтеров, а часть жалуется на невозможность распечатать документы. Впервые об ошибке стало известно еще 22 июля, и пока доподлинно неизвестно, что именно вызвало проблему. В Microsoft поспешили успокоить пользователей, заявив о том, что ошибка уже устраняется, однако на момент написания новости она все еще не исправлена.

В качестве временной меры портал советует пострадавшим от бага пользователям обновить драйвера принтера, попробовать переустановить его, либо провести манипуляции с USB-портами в свойствах самого устройства.