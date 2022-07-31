Перечислены функции шлема PlayStation VR 2

Компания Sony рассказала о функциях шлема виртуальной реальности PlayStation VR 2. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отличительные особенности были перечислены в блоге PlayStation. В корпорации заявили, что новая VR-гарнитура будет иметь прозрачный режим, в котором пользователь сможет посмотреть изображение с внешних камер, расположенных на корпусе устройства. Это будет полезно для того, чтобы сориентироваться в пространстве или найти контроллеры. На экран будет подаваться черно-белое изображение.

Также устройство будет поддерживать режим трансляции, в которым геймеры смогут делиться игровым опытом со зрителями в интернете. VR-шлем позволит вести игровые стримы при при подключенной HD-камере.

Владельцы девайса смогут настроить игровую зону - ограниченную в комнате территорию, по которой геймер будет передвигаться. Для этого нужно будет отсканировать помещение и обозначить границы - при их пересечении PlayStation VR 2 отправит соответствующее уведомление.

В заключении представители Sony рассказали, что шлем будет поддерживать два режима просмотра контента. В VR-режиме картинка будет отображаться в разрешении 4000x2400 пикселей или 2000x2040 пикселей на каждый глаз с HDR и частотой 90 герц. В кинематографическом режиме изображение будет демонстрироваться в разрешении 1920x1080 пикселей с частотой до 120 герц.