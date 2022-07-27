Раскрыты технические характеристики Redmi K50S Pro с камерой на 200 Мп

Индийский инсайдер Yogesh Brar раскрыл подробные технические характеристики Redmi K50S Pro - первого смартфона Xiaomi с камерой на 200 Мп, сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, новый флагман Redmi предложит быструю зарядку мощностью 120 Вт, аккумулятор емкостью 5000 мАч и OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюймов с частотой обновления изображения 120 Гц.

Несмотря на высокое разрешение основной камеры, вспомогательные модули уйдут на второй план. Redmi K50S Pro получит 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера будет представлена датчиком с разрешением 20 Мп.

За производительность в новинке будет отвечать флагманское решение Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 вместе с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель в Redmi K50S Pro получит 128 или 256 ГБ памяти в зависимости от выбранной модификации.

Также сообщается о наличии стереодинамиков и подэкранного сканера отпечатков пальцев. Из коробки смартфон будет работать на фирменной прошивке MIUI 13 под управлением Android 12.

Дата презентации Redmi K50S Pro и его стоимость не сообщаются. Известно, что на глобальный рынок смартфон поступит в продажу под названием Xiaomi 12T Pro.