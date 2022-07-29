Пентагон запустит пять спутников обнаружения ракетных пусков

В 2023 году будет запущено пять спутников с инфракрасными датчиками для обнаружения ракетных пусков, построенных компанией L3Harris по контракту с Пентагоном. Об этом, как ппередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Space News.

По данным издания, четыре из них будут работать в интересах Агентства космического развития (Space Development Agency - SDA) и один для Агентства противоракетной обороны (Missile Defense Agency - MDA). При этом до 2025 года L3Harris планирует построить еще 14 таких спутников.

SDA поручено разместить большую группировку спутников связи и слежения за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, включая самые современные Китая и России. Для этого в октябре 2020 года агентство заключило два контракта - на $149 млн со SpaceX и на $193,5 млн c L3Harris.

Первая очередь группировки будет включать два спутника SpaceX, которые должны отправиться на орбиту в сентябре 2022 года. Вторая очередь, намеченная на март 2023 года, подразумевает развертывание четырех спутников L3Harris и ряд других, которые производят Lockheed Martin и York Space.

Еще один спутник L3Harris разрабатывает в рамках контракта на $121 млн с Агентством противоракетной обороны по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). Она предусматривает вывод на орбиту двух прототипов от L3Harris и Northrop Grumman, чтобы проверить возможности датчиков по отслеживанию гиперзвуковых и слабо видимых третьих ступеней баллистических ракет.