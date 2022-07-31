Apple изобрела перчатку виртуальной реальности

Будущий VR-шлем от Apple можно использовать вместе с дополнительным аксессуаром. Об этом сообщает издание Patently Apple, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) патент Apple на перчатку виртуальной реальности. Считается, что устройство будет использоваться вместе со шлемом альтернативной реальности, который американская компания может представить в начале 2023 года.

Согласно сайту организации, патент был выдан Apple в конце июля - скорее всего, заявка на изобретение была отправлена гораздо раньше. Инженеры корпорации описывают перчатку как девайс, который позволит взаимодействовать с предметами и объектами в виртуальном пространстве.

В описании также говорится, что с VR-гарнитурой реально использовать несколько носимых устройств. Кроме того, специалисты предполагают, что громоздкие контроллеры можно будет заменить компактными гаджетами. В качестве примера приводятся специальные кольца, которые будут анализировать положение рук пользователя в пространстве.