Дефицит оптоволокна помешал распространению 5G

Дефицит оптоволоконных кабелей помешал глобальному распространению 5G. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заметили аналитики FT, нехватка волоконно-оптического кабеля во всем мире привела к росту цен и увеличению сроков поставки. Это поставило под угрозу планы международных корпораций по развертыванию современной телекоммуникационной инфраструктуры.

По словам опрошенных деловым изданием экспертов, в число наиболее пострадавших от кризиса регионов вошли Европа, Индия и Китай. Отмечается, что здесь цены на оптоволокно выросли на 70 процентов по сравнению с рекордно низким уровнем в марте - с 3,7 до 6,3 доллара. Пандемия COVID-19 заставила крупнейшие телекоммуникационные компании замедлить развитие инфраструктуры, также резкий спрос на интернет-услуги и 5G упрочил дефицит оборудования.

"Учитывая, что стоимость развертывания внезапно удвоилась, теперь возникают вопросы о том, смогут ли страны достичь целей, установленных для создания инфраструктуры, и может ли это повлиять на глобальную связь", - отметил аналитик Cru Майкл Финч. По словам специалиста, спрос на оптоволоконные кабели увеличился на 8,1 процента в первом полугодии.

По мнению экспертов, в основе дефицита лежат растущие цены на некоторые критически важные компоненты. Нехватка гелия, который считается важнейшей составляющей в производстве оптоволокна, вызвана простоями заводов в России и США.

"За свою профессиональную карьеру я никогда не видел ничего подобного", - заявил исполнительный директор Corning Уэнделл Уикс. Уикс добавил, что его компании приходится наращивать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны правительств и частных телеком-организаций.