Новая раскладушка от Motorola обойдет по характеристикам Galaxy Z Flip3

Компания Motorola подтвердила некоторые характеристики грядущего Razr 2022, презентация которого состоится 2 августа. Об этом сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании подтвердили, что новый складной Moto Razr 2022 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1. Ранее инсайдеры сообщали, что в смартфоне будет установлен Snapdragon 8 Gen 1. Плюс-версия обладает немного большей производительностью и энергоэффективностью.

Также подтверждено, что Razr 2022 будет поставляться с аккумулятором емкостью 3500 мАч, что на 200 мАч больше, чем у Samsung Galaxy Z Flip3, и на 700 мАч больше, чем у прошлогоднего Razr. Представители компании отмечают, что фанатам предложат "отличное" время автономной работы.

Moto Razr 2022 - продолжение серии раскладушек от Motorola с гибкими экранами, первая модель которых была представлена в 2019 году.