Starlink появится на смартфонах

SpaceX приготовилась обслуживать пользователей смартфонов с помощью сети спутников Starlink. Об этом сообщает издание PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что американская корпорация направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку с просьбой разрешить использовать Starlink для подключения к смартфонам. Компания намерена обслуживать абонентов с помощью спутников. В этой связи SpaceX попросила разрешить ей использовать частоту 2 гигагерц.

Согласно плану компании Илона Маск, спутники будут подключаться к смартфонам по сотовой связи для обеспечивания покрытия в труднодоступных районах. SpaceX предложила заменить традиционные наземные базовые станции, которые используют сотовые операторы. В корпорации не уточнили, каким именно образом будет осуществляться подключение - вероятно, абоненты будут вынуждены приобрести специальный терминал.

"Американцы все чаще требуют подключения к сети, где бы они ни находились, когда бы они ни захотели и что бы они ни делали", - говорится в обосновании заявки. В документе также говорится, что спутниковая связь предоставит пользователям услуги передачи данных с задержкой менее 50 миллисекунд.

На инициативу SpaceX отреагировал оператор Dish Network, который ранее запросил разрешение на работу на частоте 12 гигагерц, на которой предоставляет свои услуги Starlink. "Похоже, у SpaceX есть желание использовать весь спектр в мире, пока они могут манипулировать им бесплатно", - прокомментировали новость представители оператора.