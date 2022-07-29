Раскрыта дата выхода крупного обновления Windows 11

Microsoft выпустит очередное крупное обновление для Windows 11 осенью. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно раскрытой информации, американская компания запланировала выход крупного обновления для актуальной ОС в сентябре. В эту дату Microsoft также намерена представить обновленную серию ноутбуков с нативной поддержкой Windows 11.

Кроме того, в середине осени Microsoft запланировала провести мероприятие для разработчиков Ignite. В компании рассказали, что конференция пройдет в Сиэтле с 12 по 14 октября. Журналисты отметили, что мероприятие должно состоятся впервые за два года - предыдущие конференции были отменены из-за пандемии коронавируса.

По словам источников, конференция для разработчиков Microsoft состоится за несколько дней до 10-летней годовщины Surface. Американская компания запустила линейку планшетов и компьютеров 26 октября 2012 года. "Microsoft собирается отметить 10-летний юбилей Surface выходом новых продуктов", - отметили инсайдеры.