Легендарный аудиоплеер Winamp получил поддержку Windows 11

Спустя четыре года молчания разработчики легендарного аудиоплеера Winamp выпустили новую сборку под названием Release Candidate 1 Winamp 5.9 Build 9999, сообщает портал ComputerBase, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отличительной особенностью этой сборки является совместимость с последней версией операционной системы от Microsoft - Windows 11. Также заявлены улучшенное воспроизведение аудиопотоков, поддержка видеокодека VP8, обновленный html-код плейлиста и новый рабочий каталог подкастов.

Последняя версия Winamp под номером 5.8 была выпущена в октябре 2018 года в качестве беты, то есть так и не дождалась финального релиза. Оригинальный Winamp увидел свет еще в 1997 году и стал крайне популярен среди пользователей благодаря своей бесплатности и большому количеству так называемых "скинов" - разнообразных обложек плеера, большинство которых создавали сами пользователи. Разработчиками программы являются Джастин Франкель и Дмитрий Болдырев.