Акции Intel упали

Ценные бумаги американского производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel упали на 8,8%, до $36,39 после того, как компания отчиталась об убытке за период с апреля по июнь 2022 года. О падении акций предприятия свидетельствуют данные фондовой

биржи NASDAQ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее 29 июля пресс-служба Intel сообщила о падении выручки корпорации во втором квартале на 22%, до $15,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый убыток компании составил $110 млн или $0,11 на акцию, против прибыли в $5,1 млрд или $0,29 на акцию годом ранее.

"Результаты этого квартала оказались ниже прогнозов, которые мы установили для компании и наших акционеров. Мы должны и будем работать лучше. Внезапный и быстрый спад экономической активности (потребителей) был самым большим фактором, но дефицит также отражает наши собственные проблемы", - заявил гендиректор Intel Пэт Гелсингер.