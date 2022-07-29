Поставки компьютеров упали до рекордного уровня

Глобальные поставки персональных компьютеров снизились до 71,2 миллиона единиц. Об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследовательской компании, мировые поставки компьютеров в годовом исчислении упали до рекордного уровня - снижение составило 11,1 процентов, до 71,2 миллиона штук. Специалисты отметили, что это является самым большим снижением, начиная со второго квартала 2013 года. Данную ситуацию связали с падением производства в Китае и другими факторами.

"Региональные конфликты, а также глобальная инфляция привели к снижению спроса и потребительских расходов", - заявили аналитики Counterpoint. По словам экспертов, рядовые потребители и организации откладывают обновление своих устройств.

Лидером на рынке ПК во втором квартале года стала Lenovo, которая отгрузила 17,4 миллиона девайсов и заняла долю 24,4 процента. На втором месте оказалась HP - 13,4 миллиона штук, на третьем разместилась Dell - 13,1 миллиона единиц. Acer и Apple заняли четвертую и пятую позицию соответственно.