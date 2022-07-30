Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Илон Маск подал встречный иск в Twitter в пятницу, обострив конфликт между генеральным директором Tesla и социальной сетью", - говорится в сообщении.

Как отмечает CNBC, миллиардер попросил скрыть от общественности детали его ответного иска к соцсети.