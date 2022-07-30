https://news.day.az/hitech/1483204.html Илон Маск подал встречный иск к Twitter
Илон Маск подал встречный иск к Twitter
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Илон Маск подал встречный иск в Twitter в пятницу, обострив конфликт между генеральным директором Tesla и социальной сетью", - говорится в сообщении.
Как отмечает CNBC, миллиардер попросил скрыть от общественности детали его ответного иска к соцсети.
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