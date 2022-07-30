Samsung Galaxy Z Flip4 получит более 70 возможных вариантов расцветки

Незадолго до презентации Samsung случайно раскрыла список из 71 доступной цветовой комбинации для Galaxy Z Flip4, сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В качестве основных расцветок, в которых будет доступен Galaxy Z Flip4 был назван синий, фиолетовый, графитовый и розовое золото. Также подтвердилось, что смартфон будет выпущен в двух модификациях памяти - на 128 и 256 ГБ.

В прошлом году Samsung спустя некоторое время после анонса Galaxy Z Flip3 представила смартфон в модификации Bespoke Edition, в которой на старте пользователям предлагалось выбрать цветовые комбинации для устройства. В 2021 году количество комбинаций оставляло 49 вариантов. В 2022 году общее количество комбинаций увеличится до 71.

Так, в качестве цвета рамки Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition Samsung предложит выбрать черный, серебристый и золотой - их можно будет комбинировать с пятью различными цветовыми вариантами: с зеленым, темно-синим, красным, желтым и белым. Эти цвета могут быть нанесены как на верхнюю, так и на нижнюю часть задней крышки устройства, или сразу на обе.

Мероприятие Galaxy Unpacked, на которой Samsung представит смартфоны серии Galaxy Z Flip4, Fold4 и умные часы Galaxy Watch 5, состоится 10 августа.