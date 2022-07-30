Xiaomi выпустит альтернативу iPad Pro и Galaxy Tab S8 Ultra

В грядущей линейке планшетов Xiaomi Pad 6 появится модель с 14-дюймовым дисплеем и флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 1, сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, самая дорогая модель в линейке Xiaomi Pad 6 будет оснащаться 14-дюймовым экраном и флагманским чипом от Qualcomm, чтобы стать "бюджетной" альтернативой Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Также сообщается, что одна из версий планшета будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 8100.

Предполагается, что Xiaomi Pad 6 предложит аккумулятор емкостью до 9000 мАч.

Дата выпуска, цены и информация о доступности серии Pad 6 за пределами Китая остаются неизвестны. Ожидается, что линейка Xiaomi Pad 6 дебютирует до конца 2022 года.