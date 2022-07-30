В Xiaomi 12S Ultra обнаружили скрытый и неактивный процессор

В фотофлагмане Xiaomi 12S Ultra обнаружили новый процессор обработки изображений Surge C2, который пока не был задействован в смартфоне, сообщает портал Mydrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что на счету у компании Xiaomi уже имеются четыре фирменных чипа: чипсет Surge S1, контролирующий быструю зарядку чип Surge P1, чип управления питания Surge G1 и чип обработки сигналов изображения под названием Surge C1.

Представленный в начале июля Xiaomi 12S Ultra оснащается Surge P1 и Surge G1. Однако после разборки устройства выяснилось, что в Xiaomi 12S Ultra также установлен Surge C2. При этом во время презентации Xiaomi не упомянула о Surge C2 в новинке, хоть о наличии этого чипа и говорили инсайдеры, и он упоминался в коде MIUI.

По словам инсайдера Ice Universe, в Xiaomi 12S Ultra отвечающий за обработку изображений чип Surge C2 выключен. На данный момент Xiaomi проводит финальное тестирование процессора и активирует его в одном из будущих обновлений ПО.