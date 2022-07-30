Водку назвали самой безопасной жидкостью для гаджетов

Последствия залития ноутбука или смартфона сильно зависят от жидкости, которая попала на микросхемы устройства. Об этом "Газете.Ru" рассказал эксперт по "железу", преподаватель "Московской школы программистов" Кирилл Ситнов. Самым "безопасным" напитком для залития он назвал водку, передает Day.Az.

"Если на смартфон попала водка, то она несет опасность только для экрана, так как может разъесть олеофобное покрытие. Просто просушите ее сухой впитывающей тканью или губкой", - заявил Ситнов.

Между тем, масло представляет собой куда большую опасность. Хоть оно и является диэлектриком и не грозит коротким замыканием, при его удалении с микросхем используются высокоактивные химические вещества, которые при неаккуратном использовании могут привести пострадавшее устройство к окончательной поломке.

"Если жир или масло попали внутрь, то единственный выход - обратиться в сервис. Потому что вымыть их можно только щелочными соединениями, а они все химически высокоактивные и подвергнут внутренние комплектующие коррозии", - сказал эксперт.