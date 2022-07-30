Власти Индонезии заблокировали Steam, Epic Games Store и ряд других сервисов

Правительство Индонезии заблокировало цифровые магазины Steam и Epic Games Store, а также ряд других цифровых сервисов, которые не зарегистрировались в базе Министерства связи и информационных технологий страны (Kominfo). Об этом сообщает IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После вступления в силу нового закона в Индонезии онлайн-платформы и сервисы должны подать заявку на получение разрешения для продолжения работы в стране. Местные и иностранные технологические компании, которые не подали соответствующей заявки, были заблокированы. По данным Индонезийского ведомства, по состоянию на 29 июля было получено более 8,6 тыс. заявок.

Однако некоторые крупные компании, включая Steam, Epic Games, Battle.Net, Ubisoft, EA, Nintendo, Origin, PayPal и другие не смогли подать заявку на получение разрешения в отведенные сроки.

Будет ли восстановлен доступ к заблокированным ресурсам после того, как они будут зарегистрированы в Kominfo, не сообщается.