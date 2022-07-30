В iPhone появится больше рекламы

Apple анонсировала увеличение рекламных позиций в магазине приложений App Store, сообщает сетевое издание Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что во вкладке "Сегодня" и на отдельных страницах приложений в App Store будут отображаться продвигаемые программы и игры. Остальная часть раздела "Сегодня" также будет основана на рекомендациях и подборках от кураторов Apple.

Рекламный блок на страницах приложений будет расположен в самом низу экрана в блоке, где отображаются похожие программы. Рекламные объявления будут выделены синей плашкой.

В Apple подчеркнули, что новые рекламные позиции будут показывать только одобренный контент со страниц App Store и с сохранением стандартов конфиденциальности.

Новые слоты для рекламных блоков продолжат появляться в ближайшее время. Реклама в App Store присутствовала и раньше во вкладке "Поиск" и в выдаче результатаов поиска.