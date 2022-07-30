В сети появились официальные изображения неанонсированных флагманов Samsung

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные рендеры неанонсированных флагманов Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Сообщение об этом появилось на сайте издания PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя внешне новинки мало чем отличаются от своих предшественников, журналисты обратили внимание на то, что утечка раскрывает новую цветовую гамму устройств. Так, например, в серии Galaxy Z Fold 4 появятся обновленные серый и золотой цвета, а Galaxy Z Flip 4 выйдут в совершенно новых золотом, синем и фиолетовом цветах.

Отсутствие заметных нововведений, по данным PCMag, может свидетельствовать не об отсутствии вдохновения у дизайнеров Samsung, а о намерении корейского IT-гиганта снизить стоимость своих складных устройств за счет экономии на разработке нового корпуса и оптимизации уже опробованных технологий. Отмечается, что о желании сделать данные устройства массовыми, то есть более доступными, ранее говорили и в самой Samsung.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 представят в рамках шоу Galaxy Unpacked, которое пройдет 10 августа.