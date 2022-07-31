Инсайдер назвал день закрытия еще одного проекта Google

Google может закрыть облачный игровой сервис Stadia уже в этом году. Сообщение об этом появилось на сайте издания GameRant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты ссылаются на свежую запись в Twitter-аккаунте под названием Killed by Google. Он известен тем, что регулярно сообщает о закрытии неудачных или заброшенных сервисов американской IT-корпорации до публикации официальных заявлений.

По данным автора этого аккаунта, Google может объявить о прекращении поддержки Stadia до конца лета 2022 года. Также инсайдер отметил, что закрытие проекта не будет подразумевать передачи лицензии на использование технологии Google какой-либо другой компании. То есть некогда амбициозный сервис прекратит свое существование полностью.

Согласно информации Killed by Google, пользователей Google Stadia уведомят о закрытии сервиса за 30 или 60 дней. В период отведенного времени компания не будет брать с клиентов плату за подписку.