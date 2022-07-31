В Google Play запретят публиковать приложения с навязчивой рекламой

Новые правила публикации приложений запретят разработчикам загружать в Google Play программы с навязчивой рекламой и оформлением, имитирующим популярные сервисы. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Google под навязчивой рекламой подразумевают межстраничные баннеры, а также объявления, которые появляются в играх при начале нового уровня. Также Google запретит показ в приложениях полноэкранных рекламных роликов до появления экрана загрузки и баннеры, которые нельзя закрыть после 15 секунд просмотра.

С вводом новых правил в Google Play под запрет также попадут приложения, которые мимикрируют под популярные сервисы. В качестве примера компания привела оригинальную утилиту Google Maps и ее клон Google Maps Navigator, Google+ и Google+ Sharify, YouTube и YouTube Aggregator и не только.

Ограничения коснутся и разработчиков VPN-сервисов. Отныне приложениям-анонимайзерам запретят собирать и передавать персональные данные пользователей без их явного согласия.

Новые правила, касающиеся рекламы, вступят в силу 30 сентября. Остальные - 31 августа.