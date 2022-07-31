Diablo Immortal скачивают более 1 миллиона раз в день

Количество загрузок мобильной игры Diablo Immortal превысило 30 млн. Сообщение об этом появилось на сайте издания "Игромания". При этом всего неделю назад компания Blizzard Entertainment отчиталась о преодолении отметки в 20 млн. загрузок. То есть в среднем игру скачивают более 1 млн раз в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Статистика новой игры Blizzard Entertainment во вселенной культовой RPG уже не первый раз показывает впечатляющие результаты. Например, спустя неделю после запуска игры разработчики сообщили, что Diablo Immortal скачали более 10 млн раз. Такой показатель объяснялся ажиотажем, подогретым долгим ожиданием релиза.

Незадолго до отчета Blizzard Entertainment о 30 млн загрузок аналитики сообщили, что за первые восемь недель своего существования Diablo Immortal принесла своим разработчикам около $100 млн. По данным экспертов, скорость формирования выручки нового проекта Blizzard Entertainment уступает только игре Pokemon Go.