Xiaomi представила рюкзак с обдувом для спины Korin Zero

Суббренд компании Xiaomi - Korin - выпустил технологичный рюкзак Zero, главной особенностью которого являются встроенные вентиляторы для обдува спины. Сообщение об этом появилось на сайте издания iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система охлаждения Zero расположена в заднем отсеке рюкзака, которая прилегает к спине человека. Она включает в себя два кулера, вращающиеся со скоростью 3,5 тыс. оборотов в минуту, и специальную схему распределения воздуха. Вентиляция предусмотрена для того, чтобы не потела спина человека.

Хотя объем рюкзака в литрах не указан, отмечается, что в него одновременно помещаются ноутбук, клавиатура, смартфон, компьютерная мышь, кошелек, наушники и даже зонт. Кроме того, в Zero предусмотрен USB-переходник с выходом наружу, к которому можно подключить смартфон для зарядки от пауэрбанка, расположенного внутри сумки.

Цена новинки - 499 юаней. На данный момент Korin Zero продается только на китайской торговой площадке You Pin. Однако позже появится возможность заказать рюкзак и на AliExpress.