Хакеры взломали европейскую компанию — производителя ракет

Неизвестные хакеры, действующие под ником Adrastea, взломали базу данных европейского производителя самолетных и корабельных ракет - компании MBDA, образованный в результате слияния французской Aérospatiale-Matra Missiles, британской Matra BAe Dynamics и итальянской Finmeccanica-Leonardo. Об этом сообщает Security Affairs, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщение злоумышленника о получении доступа в сеть компании появилось на одном из форумов. В качестве доказательства была приложена ссылка на архив с демофайлами.

Общий объем похищенных данных хакер оценил в 60 Гб. По его словам, в них содержится информация о сотрудниках компании, занимающихся военными проектами и коммерческой деятельностью, контрактные соглашения и переписка с другими компаниями.

"Загруженные данные содержат конфиденциальную и закрытую информацию о сотрудниках вашей компании, принимавших участие в разработке закрытых военных проектов MBDA (PLANCTON, CRONOS, CA SIRIUS, EMADS, MCDS, B1NT и т.д..) и о коммерческой деятельности Вашей компании в интересах Минобороны Евросоюза (конструкторская документация ЗРК, ракетных комплексов и систем береговой защиты, чертежи, презентации, видео и фото (3D) материалы, контрактные соглашения и переписка с другими компаниями Rampini Carlo, Netcomgroup, Rafael, Thales, ST Electronics и т.д.", - написал хакер.

Он добавил, что готов обсудить цену на массив данных в личной переписке. В качестве контакта он оставил два e-mail адреса.

Компания MBDA пока никак не прокомментировала инцидент.