Разработана программа для восстановления старых фото

Разработчики компании Tencent представили систему искусственного интеллекта (ИИ) GFP-GAN, которая обладает возможностью восстанавливать старые поврежденные фотографии, а также увеличивать их разрешение, сообщает Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что ИИ за несколько секунд "дорисовывает" недостающие детали, в то же время сохраняя качество изображения. Разработчик указал на то, что обычно старые фотографии восстанавливают при помощи ИИ-моделей, которые ищут различия между сгенерированными искусственно и реальными изображениями. Это часто приводит к некачественному результату.

Новый подход заключается в использовании существующей предварительно обученной модели StyleGAN-2 от Nvidia, которая "проводила" модель разработчиков по нескольким этапам процесса создания изображения. Эта техника позволяет сохранить "личность" человека на фото, так как фокусируется на таких объектах лица как глаза и рот. В Tencent отметили, что пока ИИ работает неидеально, и в восстановленном изображении все же могут быть неточности, однако проделанная работа уже выглядит многообещающей.