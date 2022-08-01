На МКС включили прибор для изучения влияния каменной пыли в атмосфере на климат

На МКС начал работу прибор по изучению минеральной пыли в атмосфере. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Детектор называется EMIT, его закрепили на корпусе станции с помощью роборуки Canadarm2 . Прибор работает, изучая спектр отраженного от Земли света, и для каждого химического вещества существует свой характерный спектр.

Главная задача EMIT - исследовать распределение в атмосфере пыли десяти важнейших минералов над засушливыми районами Земли. В том числе ученых интересуют гематик, кальцит, гипс и доломит. Установление количества этих минералов в атмосфере и их соотношение поможет выяснить, как пыль влияет на климат, охлаждает ли она планету или нагревает. В то время как темные, богатые железом частицы поглощают солнечную энергию, светлые глины отражают ее.

EMIT был разработан в Лаборатории реактивного движения NASA и доставлен на борт МКС 14 июля кораблем Dragon.