Lenovo представила планшет, который умеет менять цвет
Компания Lenovo представила новую версию своего планшета Legion Y700 на базе Android под названием Ultimate Edition, сообщает портал Gizmochina. Его особенностью является задняя крышка из индуктивного стекла-хамелеона. По заявлению компании, это "первый в мире планшет, который умеет менять цвет", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Покупателям доступно два цвета - "ледяной белый" и "голубое сияние". Во время работы стеклянная панель меняет цвет, что особенно придется по вкусу ценителям RGB-подсветки в гаджетах. Внутри планшета установлен процессор Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ внутренней памяти. Устройство получило 8,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Аккумулятор планшета вмещает в себя 6550 мАч.
Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition уже доступен для покупки в Китае по цене в 3699 юаней (около $550). Дата выхода на международный рынок пока остается неизвестной.
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