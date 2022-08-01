Samsung придумала способ защитить смартфон перед сдачей в ремонт

Компания Samsung представила новый "Режим ремонта" [англ. Repair Mode], который позволит защитить личные данные на смартфоне, если его необходимо сдать на ремонт в сервисный центр. Об этом сообщает GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как правило, пользователю приходится сбрасывать все настройки своего устройства до заводских перед сдачей в ремонт, иначе его личные данные, включая фотографии, аккаунты в соцсетях, банковская информация и т.д. могут оказаться в чужих руках. Samsung решила эту проблему путем создания особого режима, который будет доступен в "Настройках". При его активации устройство перезагружается, после чего "прячет" всю конфиденциальную информацию, сообщения, аккаунты и даже приложения, кроме тех, которые были установлены на смартфоне по умолчанию.

По окончанию ремонта владелец устройства деактивирует режим, используя отпечаток пальца или графический ключ. Это перезагрузит телефон, и все данные вновь станут видимыми, не затронув при этом настроек, выставленных специалистом сервисного центра.

"Режим ремонта" появится на смартфонах серии Galaxy S21 вместе с последним обновлением операционной системы. В дальнейшем Samsung планирует добавить функцию и на другие модели.