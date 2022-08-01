Названы самые мощные смартфоны июля

Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали рейтинг из десяти самых производительных Android-смартфонов июля. Первое место занял игровой смартфон Nubia Red Magic 7S, работающий на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Геймерский смартфон оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления до 165 Гц, чипсетом Snapdragon 8+ Gen1 и аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. В качестве главной камеры в Red Magic 7S установлен сенсор на 64 Мп, который дополнен ультраширокоугольным датчиком и макромодулем на 8 и 2 Мп соответственно. Разрешение селфи-камеры составило 8 Мп.

Второе место занял iQOO 10 Pro - смартфон, который благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 200 Вт способен восполнить аккумулятор емкостью 4700 мАч всего за 10 минут. Вместе с тем iQOO 10 Pro оснащается большим AMOLED-экраном с диагональю 6,78 дюймов с поддержкой частоты обновления изображения до 120 Гц и чипом Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон получил флагманский набор камер, а именно: основной сенсор с разрешением 50 Мп, телеобъектив на 14,6 Мп с возможностью трехкратного оптического зума и сверхширокоугольный датчик на 50 Мп. Фронтальная камера получила 16 Мп.

Тройку лидеров закрывает ROG Phone 6 - геймерский смартфон от Asus, в котором, как и в первых двух устройствах в рейтинге Antutu, в качестве чипсета используется Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон также получил AMOLED-дисплей, диагональ которого составила 6,78 дюймов. Заявлена поддержка частоты обновления изображения до 165 Гц. В качестве камер Asus предлагает основной модуль на 50 Мп, 13-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и макромодуль на 5 Мп. Селфи-камера представлена датчиком на 12 Мп.

В топ также попали Red Magic 7S Pro, iQOO 10, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S и Realme GT2 MEE, в основе которых лежит флагманский чипсет от Qualcomm. Единственный смартфон в рейтинге, получивший чипсет от MediaTek - Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, в котором за производительность отвечает чип Dimensity 9000+.