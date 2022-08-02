Самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги субфлагманских моделей и моделей среднего уровня на основе операционной системы Android по состоянию на июль 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В рейтинге субфлагманов сменился лидер - первое место занял OnePlus Ace, сместив прежнего лидера, Oppo Reno8 Pro+, на второе место, а Redmi K50 - на третье место. Затем идут Realme GT Neo, Vivo S15 Pro, Redmi Note 11T Pro+, Redmi Note 11T Pro, Oppo K10 5G, Vivo S15 и iQoo Neo5. Большинство смартфонов из перечня построено на SoC MediaTek: восемь из десяти базируются на Dimensity 8100 и Dimensity 8100-Max.

В рейтинге недорогих смартфонов первое и второе место сохранили iQoo Z5 и Oppo Reno8 Pro 5G, а вот на третье место вырвался Honor 70. Остальная десятка не изменилась по сравнению с июнем.

Статистика собрана в период с 1 по 31 июля 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.