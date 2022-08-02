Google удалила из поисковика полезную функцию спустя девять лет

Из поисковика Google пропала возможность устанавливать таймер с помощью интерактивного виджета, сообщает сетевое издание Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для запуска мини-приложения достаточно было ввести в поисковый запрос команду "таймер" или "установить таймер на 10 секунд", после чего на странице выдачи результатов поиска отображалась карточка виджета таймера. При попытке закрыть вкладку с активным таймером Google выдавал специальное предупреждение.

Отмечается, что функция проработала почти девять лет - она была запущена 5 августа 2013 года.

Запустить таймер все еще можно с помощью "Google Ассистента" на смартфоне. Также аналогичным функционалом обладают DuckDuckGo и поисковик "Яндекса", однако в случае закрытия вкладки "Яндекс" не будет препятствовать и как-то предупреждать пользователя, из-за чего можно упустить уведомление об окончании отсчета.