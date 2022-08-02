Руководство Instagram переезжает в Лондон

Глава Instagram Адам Моссери переезжает из Калифорнии в Лондон и переводит туда вслед за собой все управление соцсетью, которая принадлежит компании Meta. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение осведомленных источников, передает Day.Az.

По данным источников, Адам Моссери переезжает из калифорнийской штаб-квартиры в Лондон временно из-за желания пожить в этом городе.

Отмечается, что в британской столице компания наймет новых сотрудников, которые будут работать в офисе в районе Кингс-Кросс. В Лондоне соцсеть займется расширением сообщества инфлюенсеров и блогеров, будет искать новые таланты в этой сфере.

Кроме того, Instagram сможет сэкономить на своей работе - в Великобритании инженеры в три раза дешевле, чем в Сан-Франциско. К тому же в королевстве с недавнего времени действуют налоговые льготы для технологического сектора, что также выгодно для Instagram.

Также FT пишет, что перевод руководства Instagram в Великобританию вписывается в стратегию конкурентной борьбы с TikTok, которая становится все более ожесточенной.