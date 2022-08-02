Как можно сохранить заряд смартфона?

Портал The Verge опубликовал список советов для владельцев смартфонов, чьи устройства слишком быстро разряжаются в течение дня. Одной из таких рекомендаций является использование функции "Адаптивная батарея", которая присутствует в большинстве современных смартфонов на базе Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Адаптивная батарея" впервые появилась в версии Android Pie (Android 9). Этот режим автоматически регулирует энергопотребление смартфона в течение дня. При помощи искусственного интеллекта "Адаптивная батарея" подстраивает смартфон под привычки владельца, определяя, какие приложения используются чаще остальных, чтобы продлить время работы от одного заряда батареи. В большинстве смартфонов она включается в "Настройках" устройства в разделе "Батарея".

Кроме того, советует The Verge, не лишним будет включить и адаптивную яркость, которая в зависимости от освещения автоматически настраивает яркость экрана, тем самым сохраняя заряд аккумулятора. Среди других рекомендаций портала - отправка ряда приложений в "спящий" режим, чтобы они не тратили батарею в фоновом режиме, удаление ненужных программ, а также использование специальных сервисов, следящих за состоянием аккумулятора и предлагающих свои советы по предотвращению его деградации.