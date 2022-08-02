S.T.A.L.K.E.R. слили в сеть

Сборка консольной версии S.T.A.L.K.E.R. оказалась в сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер под ником nevajno1kto, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора, в архиве размером около четырех гигабайт находится версия игры для консоли. Она имеет поддержку контроллера, переработанный интерфейс и некоторые геймплейные изменения. Над версией "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" для приставок работает не GSC Game World, а другая компания - создатели игр серии S.T.A.L.K.E.R. лишь курируют проект.

Рассказавший о сливе блогер заметил, что утечка состоялась по причине, что некоторые сотрудники студии не разделяют официальную позицию GSC Game World относительно геймеров из России. "Кто-то считает это лютой несправедливостью и хочет как-то навредить", - заявил nevajno1kto. Блогер подчеркнул, что не имеет отношения к тому, что тайтл выложили в сеть, однако поддерживает действия инсайдеров: "Мне приятно смотреть на то, что происходит. GSC Game World заслужили такого отношения".