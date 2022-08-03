Смартфоны положительно повлияли на память

Британские ученые отметили положительное влияние смартфонов и прочих гаджетов на человеческую память. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Experimental Psychology: General, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов Университетского колледжа Лондона (UCL), увлечение смартфонами часто связывают с проблемами с памятью. Однако применение цифровых помощников напротив помогает людям сохранять и запоминать важную информацию.

Чтобы продемонстрировать влияние гаджетов на память, исследователи разработали тест, который можно было бы выполнить с помощью смартфона или планшета. В тесте приняли участие 158 добровольцев в возрасте от 18 до 71 года. В ходе эксперимента участникам показывали 12 пронумерованных кругов, которые они должны были перетаскивать влево или вправо. За успешное выполнение заданий начислялись очки.

Результаты показали, что добровольцы, как правило, использовали смартфоны для хранения информации о кругах, за перетаскивание которые начисляли больше всего очков. Применение гаджетов помогло им запоминать информацию на 18 процентов лучше. Также участники стали запоминать информацию о других кругах, не применяя технику, на 27 процентов лучше.

"Когда людям разрешалось использовать внешнюю память, устройство помогало им запоминать информацию, которую они в нее сохранили. Это неудивительно, но мы также обнаружили, что устройство улучшило память людей и на несохраненную информацию", - подчеркнул доктор Сэм Гилберт.