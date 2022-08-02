На Новой Земле впервые установили стационарную сейсмическую станцию

На арктическом архипелаге Новая Земля впервые была установлена стационарная сейсмическая станция. Об этом сообщила заведующая лабораторией сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) Галина Антоновская в разговоре с ТАСС, передает Day.Az.

По ее словам, пункт сейсмических исследований был размещен совместно с учеными с из Геологического института РАН на территории полярной станции "Малые Кармакулы" на острове Южном. Антоновская подчеркнула, что это очень важное для регистрации землетрясений в Арктике событие.

Для установки станции был вырыт котлован глубиной около 100 сантиметров, куда залили цемент, а после поместили оборудование. На настройку передачи данных ученые потратили около недели.

Станция расширила возможности Архангельской сейсмической сети. До этого подземные толчки регистрировались с помощью оборудования, установленного на Диксоне, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. Однако его было недостаточно для учета землетрясений в в официальных каталогах. Антоновская объяснила, что низкомагнитудные толчки фиксировались только двумя стациями, что не позволяло определить их точное местоположение.

Благодаря сейсмостанции на Новой земле, ученые смогут регистрировать слабые толчки и отслеживать сейсмическую активность на Севморпути. Антоновская выразила надежду, что это поможет понять природу землетрясений, происходящих на шельфе Карского моря. Кроме того, полученные данные можно будет использовать для прокладки трубопроводов в обход опасных районов.