Компания Motorola экстренно отменила презентацию смартфонов, запланированную на 2 августа, за пару часов до ее начала, сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от Чен Цзиня, генерального директора мобильного подразделения Lenovo и Motorola, в котором он извинился за отмену презентации.

"С сожалением информирую вас, что анонс новых продуктов Moto, запланированный на сегодня, был отменен", - говорится в послании менеджера.

Впоследствии в Weibo появился и пост от официального аккаунта Motorola.

"Мы глубоко сожалеем о случившемся и благодарим вас за вашу горячую поддержку новых продуктов Moto. Для получения информации о новинках следите за официальной платформой Moto", - гласит сообщение.

Motorola планировала анонс смартфона-раскладушки Razr 2022, а также флагманского устройства X30 Pro. Руководство бренда не назвало причину отмены презентации, однако Android Authority считает, что она кроется в визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а также усилившейся напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем.