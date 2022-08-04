Одна из первых культовых игр на iPhone получит сиквел спустя 11 лет

Культовая игра для iOS Jetpack Joyride получит сиквел, который будет доступен эксклюзивно в Apple Arcade. Об этом сообщает The Verge. Поиграть в Jetpack Joyride 2 смогут пользователи сервиса за ежемесячную подписку в $4,99, начиная с 19 августа 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сиквел сохранит в себе все, за что игроки любили первую часть. Jetpack Joyride 2 будет представлять собой аналогичный сайд-скроллер, в котором игрок в реактивном ранце должен пролететь как можно дальше, убивая всех врагов на своем пути. Разработчик Halfbrick пообещал полноценный сюжет, а также новое оружие и механики, которых не было в оригинальной игре.

Первая часть Jetpack Joyride вышла 1 сентября 2011 года и быстро набрала популярность среди владельцев iOS-устройств. Игра получила несколько премий, в том числе награду Apple Design Awards среди мобильных игр для iPhone. Halfbrick также является создателем еще одного популярного таймкиллера из "десятых" - игры Fruit Ninja, где игроку нужно было разрезать летающие фрукты с помощью катаны.