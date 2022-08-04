Apple признала проблему со звуком в дисплее за $1,6 тысячи

Компания Apple подтвердила информацию о том, что динамики монитора Studio Display могут работать некорректно, искажать звук или внезапно прерывать воспроизведение. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее сообщение от бренда было направлено в авторизованные сервисные центры. В нем указывается, что покупатели, пожаловавшиеся на описанные выше проблемы, должны отключить свой дисплей от сети, затем отсоединить все подключенные к нему дополнительные устройства, выждать десять секунд, а затем снова подключить Studio Display. Apple подчеркнула, что проблемы со звуком не связаны с "железом", и намекнула на то, что выход нового патча для iOS должен ее исправить.

Реакция Apple последовала за многочисленными жалобами владельцев монитора, которые можно было наблюдать в социальных сетях в последние пару месяцев. Пользователи заявляли о том, что звук в устройстве воспроизводится некорректно и "лечится" лишь перезагрузкой монитора. Срок выхода патча, исправляющего проблему, Apple не сообщила.

Продажи монитора Studio Display стартовали 18 марта 2022 года. Его стоимость составляет $1600.