Европейский рынок смартфонов упал до минимума

Объем рынка смартфонов в Европе в штучном выражении упал до минимального значения за последние два года. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В период с апреля по июнь 2022 года показатели упали на 13% по сравнению с первым кварталом - всего было отгружено 40,3 млн единиц гаджетов, что является худшим вторым кварталом с 2020 года. Если же сравнивать со вторым кварталом 2021 года, то рынок просел на 11% (45 млн единиц).

"Ситуация в Европе, к сожалению, остается безрадостной. Многие страны Европы приближаются к рецессии, а внутриполитическая напряженность помимо России и Украины растет и во Франции, Германии и Великобритании. Тем не менее мы по-прежнему надеемся, что дно было достигнуто и траектория вскоре должна пойти наверх, но восстановление, вероятно, будет долгим и медленным", - заявил заместитель директора Counterpoint Research Ян Страйяк.

В исследовании также выделены самые популярные модели среди европейцев. Место лидера занял Samsung с 32% долей рынка. На втором месте оказалась Apple с 24% рынка. На третьем месте - Xiaomi (19%).