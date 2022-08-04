Android занимает менее половины рынка планшетов

Планшеты с операционной системой Android впервые за 10 лет суммарно заняли менее половины рынка, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Отчёт Strategy Analytics говорит о том, что по итогам второго квартала Android заняла 49% рынка планшетов, и это впервые за последние 10 лет. В годовом выражении это и вовсе соответствует падению продаж на невероятные 21%.

IPadOS занимает 38% рынка, но продажи планшетов упали на 7% относительно результата годичной давности. Доля Windows снизилась до 11% (продажи упали на 14%), а вот доля остальных ОС выросла до 2%. В количественном выражении это соответствует росту на 69%, до 0,6 млн проданных за квартал устройств. В основном это заслуга Huawei и её HarmonyOS.

Если говорить о брендах, то лидером остаётся Apple с долей 38%, далее идут Samsung (18%), Lenovo (9%), Amazon (9%) и Huawei (4%). При этом в целом рынок планшетов просел на 15%, и ни одна из компаний в списке лидеров не показала рост.