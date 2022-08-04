Американец заработал на госпрограмме по выкупу оружия, распечатав его на 3D-принтере

Житель Хьюстона получил от властей Техаса 3 000 долларов по программе выкупа личного оружия после того, как сдал в полицию коробку распечатанных на 3D-принтере макетов пистолетов, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

За каждую винтовку, пистолет или самодельный огнестрел власти выплачивали гражданам по 50-200 долларов.

Мужчина распечатал 63 макета пистолетов и их фрагментов, подлежащих учету. Себестоимость фейкового оружия - 6-12 долларов. По словам американца, он планировал не только заработать, но и показать, что подобные государственные программы неэффективны.