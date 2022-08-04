Швейцарская компания начала оказывать интернет-услуги через азербайджанский спутник

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и швейцарская компания Signalhorn достигли договоренности о сотрудничестве.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в соответствии с договоренностью, Signalhorn начала предоставлять через азербайджанский спутник Azerspace-1 интернет-услуги круизным лайнерам в Средиземном море.

"Совершенствование возможностей широкополосной связи ОАО "Азеркосмос" является одним из основных сегментов потребностей мирового рынка спутниковой связи. В настоящее время спутники ОАО Azerspace-1 и Azerspace-2 обеспечивают оказание надежных и стабильных интернет-услуг на судах в Каспийском, Черном и Азовском морях, на Волге и востоке Средиземного моря", - сказали в ведомстве.