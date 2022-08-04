Samsung запустила программу домашнего ремонта смартфонов

Samsung разрешила пользователям новых смартфонов и планшетов бренда ремонтировать свои девайсы самостоятельно. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на материалы компании. В корпорации заявили, что запускают программу самостоятельного ремонта для смартфонов и планшетов. По ее правилам потребители получат возможность обслужить свои устройства в домашних условиях. Партнером новой программы выступила компания iFixit.

На первом этапе программы отремонтировать свои гаджеты смогут владельцы смартфонов серий Galaxy S20 и Galaxy S21, а также планшетов Galaxy Tab S7 Plus. Затем предложение будет распространяться и на другие аппараты. Пользователи смогут приобретать детали и инструменты для самостоятельного ремонта, чтобы заменить экран, заднее стекло и зарядные порты на своих устройствах.

Желающие обслужить свои смартфоны и планшеты самостоятельно смогут приобрести комплекты для ремонта в СЦ компании и на сайте iFixit. Вместе с инструментами Samsung предложит официальные инструкции. В компании не стали раскрывать стоимость комплектов, однако отметили, что рядовые пользователи смогут приобрести их по той же цене, что и партнерские сервисные центры.