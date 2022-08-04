Создатели S.T.A.L.K.E.R. отказались комментировать слив игры в сеть

Создатели игровой серии S.T.A.L.K.E.R. отказались отвечать на вопросы о появлении в сети консольной версии игры, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Журналисты медиа обратили внимание на поклонников серии S.T.A.L.K.E.R., которые заметили слив в сети якобы консольной версии игры и попросили разработчиков прокомментировать ситуацию. В официальном канале Discord представители GSC Game World заметили, что "не комментируют слухи". "Вы всегда можете следить за нашими официальными ресурсами, важную, на наш взгляд, информацию мы обязательно разместим", - заявили разработчики.

Тем не менее в украинской студии прокомментировали сообщение о том, что вместе с игрой в сети оказались персональные данные сотрудников GSC. "Мы в курсе сложившейся ситуации. Нашлись люди, которые распространяют персональную информацию наших сотрудников, которая может находиться в открытом доступе", - подчеркнули разработчики. В компании заверили пользователей, что будут приняты соответственные меры.