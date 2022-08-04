ГАЗ анонсировал выпуск автобуса нового поколения

Выпуск нового автобуса среднего класса CITYMAX-9 начнется в IV квартале 2022 года, объявила "Группа ГАЗ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"CITYMAX-9 - это первая модель нового поколения автобусов "Группы ГАЗ", которое в перспективе будет включать машины длиной от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 200 человек и будет выпускаться на всех автобусных заводах компании", - рассказал автопроизводитель.

Новинка станет первой заднемоторной моделью автобуса в линейке предприятия. Автобус построен на унифицированной платформе, которую позже получат другие модели. Его длина составит 9 метров, а вместимость - 77 пассажиров. Производитель подчеркивает, что CITYMAX-9 имеет самую большая площадь низкого пола в своем классе (10 кв. м).

Сперва CITYMAX-9 будет выпускаться только с дизельным мотором (двигатель "ЯМЗ-534" и автоматическая коробка передач ГАЗ), позже линейку планируют расширить за счет применения газовых и электрических моторов. Отмечается, что уровень локализации автобусов с двигателем "ЯМЗ" составит около 90%.