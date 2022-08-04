В Африке создали электрический байк

Фирма Roam из Найроби разработала электрический мотоцикл Roam Air, который способен преодолеть на одной зарядке аккумуляторов до 180 км. Об этом сообщает newatlas.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработкой электробайка занимались инженеры из Кении. Мотоцикл ориентирован на горожан и сельских жителей. В его основе лежит легкая металлическая рама. Электромотоцикл изначально проектировался с учетом сложных дорожных условий - покрышки с завода установлены внедорожные. Широкое и длинное сиденье позволяет перемещаться на мотоцикле двоим седокам. Груз можно перевозить на багажнике.

Двигатель электробайка развивает 185 Нм крутящего момента. Вес составляет всего 135 кг. Небольшая масса мотоцикла позволяет ему разгоняться до 90 км/ч. Стоимость базовой версии Roam Air с одной батареей составляет $1 500, а с двумя - за $2 050. Продажи модели начнутся в конце текущего года.