В Telegram появится новая функция

Мессенджер Telegram тестирует возможность отправки анимированных смайликов внутри сообщения, передает портал Rozetked. На текущий момент смайлик "оживает" только в том случае, если послание пользователя состоит только из него - в нем нет других эмодзи, букв или символов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция была обнаружена в бета-версии Telegram 8.9.0 для Android. Сообщается, что пользователи беты могут отправить анимированные смайлики вместе с текстом - в стандартном, не увеличенном виде. Дата запуска этой функции для широкого круга пользователей Telegram пока не раскрывается.

В июле стало известно, что в бета-версии Telegram также появилась функция запрета на отправку голосовых сообщений. Функция предполагает возможность разрешить посылать голосовые сообщения только отдельным контактам, однако воспользоваться запретом смогут только пользователи мессенджера с подпиской Premium.