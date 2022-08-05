ДНК научились применять для создания электрических проводников

Команда специалистов из Медицинской школы Университета Вирджинии научились применять ДНК для создания электрических проводников. Результаты исследования описаны в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Создание сверхпроводников с нулевым электрическим сопротивлением, которые смогут работать при комнатной температуре, а не при экстремально высокой или низкой, позволили бы сделать сверхбыстрые компьютеры, уменьшить существующие электронные устройства или запустить высокоскоростные поезда на магнитах.

В новой работе ученые предложили модифицировать решетки из углеродных нанотрубок для создания такого устройства. Решить проблему контроля химических реакций вдоль трубок решили с помощью ДНК. Пока что такая решетка не проверялась в качестве сверхпроводника, но она доказывает возможность реализации этого принципа и имеет большой потенциал для будущих разработок.